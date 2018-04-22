Умер актер Верн Тройер, сыгравший в «Остине Пауэрсе» и «Гарри Поттере»
22 апреля 2018 г., 10:15
Американский актёр, стендап-комик и каскадер Верн Тройер скончался 21 апреля в возрасте 49 лет. О его смерти сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление семьи Тройера.
С начала апреля актёр находился в больнице. В медицинское учреждение он попал из-за отравления алкоголем. Портал сообщает, что Верн Тройер много лет боролся с алкоголизмом и проходил курсы реабилитации.
Артист, рост которого составлял всего 80 сантиметров, прославился благодаря ролям в серии фильмов про Остина Пауэрса. Также Тройер сыграл в лентах "Гарри Поттер и философский камень", "Люди в чёрном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".