воскресенье, 22 апреля 2018 г.
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  • Умер актер Верн Тройер, сыгравший в «Остине Пауэрсе» и «Гарри Поттере»

Умер актер Верн Тройер, сыгравший в «Остине Пауэрсе» и «Гарри Поттере»

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ФОТО: Rights Managed / MOVING PICTURES / Ronald Grant A

Американский актёр, стендап-комик и каскадер Верн Тройер скончался 21 апреля в возрасте 49 лет. О его смерти сообщает портал TMZ со ссылкой на заявление семьи Тройера.

С начала апреля актёр находился в больнице. В медицинское учреждение он попал из-за отравления алкоголем. Портал сообщает, что Верн Тройер много лет боролся с алкоголизмом и проходил курсы реабилитации.

Артист, рост которого составлял всего 80 сантиметров, прославился благодаря ролям в серии фильмов про Остина Пауэрса. Также Тройер сыграл в лентах "Гарри Поттер и философский камень", "Люди в чёрном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".

ФОТО: Rights Managed / MOVING PICTURES / Ronald Grant A

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