Умер актер Верн Тройер, сыгравший в «Остине Пауэрсе» и «Гарри Поттере»

С начала апреля актёр находился в больнице. В медицинское учреждение он попал из-за отравления алкоголем. Портал сообщает, что Верн Тройер много лет боролся с алкоголизмом и проходил курсы реабилитации.

Артист, рост которого составлял всего 80 сантиметров, прославился благодаря ролям в серии фильмов про Остина Пауэрса. Также Тройер сыграл в лентах "Гарри Поттер и философский камень", "Люди в чёрном", "Страх и ненависть в Лас-Вегасе".