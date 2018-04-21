Пять самых страшных призраков, попавших на видео с начала 2018 года

В каждом уголке мира есть свои истории о странных и необъяснимых явлениях. Люди столетиями верят во всевозможных мистических существ, но что делать, если некоторые из них попадают на камеру? Лайф вспомнил мистические видео, после которых хочется спрятаться под одеяло.
Призрак, который не хотел просто так исчезать
Эти пугающие кадры были сделаны в апреле глубокой ночью на просёлочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счёте оказывается прямо перед ним.
Мистическое нападение, после которого взрослый мужчина убежал в страхе
Камеры видеонаблюдения засняли нечто, что заставило проезжающего мимо мотоциклиста убежать в страхе. На кадрах видно, как перед мужчиной появился белый силуэт. Тогда он остановился и слез с транспортного средства, чтобы проверить, что произошло, как вдруг в следующий момент этот призрак напал на него.
Белый силуэт снес автомобиль с дороги
Белый силуэт словно наносит удар по машине, в результате чего её заносит в сторону. Такси врезается в дерево на глазах у шокированных пассажиров и водителя, которые ехали позади. Инцидент произошёл в Гонконге.
Призрак жены адмирала Нельсона, разгуливающий по его кораблю
По словам автора видео, он почувствовал, что за ним кто-то следит, но при этом вокруг никого не было. По мнению Тони Фергюсона, на верхней палубе корабля HMS Victory в Портсмуте ему удалось заснять призрака жены Нельсона. Причём увидеть привидение удалось только при повторном просмотре видео.
Призрак висельника, который поджидал в старинной тюрьме
В январе супруги посетили знаменитую старинную тюрьму Бодмин в Корнуолле, Великобритания. В итоге они стали свидетелями множества паранормальных событий, таких как летающие светящиеся шары, тени, туман и странные звуки. А самое яркое из них — явление призрака — даже удалось снять на видео.