Пять самых страшных призраков, попавших на видео с начала 2018 года

Призрак, который не хотел просто так исчезать

Эти пугающие кадры были сделаны в апреле глубокой ночью на просёлочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счёте оказывается прямо перед ним.

Мистическое нападение, после которого взрослый мужчина убежал в страхе

Камеры видеонаблюдения засняли нечто, что заставило проезжающего мимо мотоциклиста убежать в страхе. На кадрах видно, как перед мужчиной появился белый силуэт. Тогда он остановился и слез с транспортного средства, чтобы проверить, что произошло, как вдруг в следующий момент этот призрак напал на него.

Белый силуэт снес автомобиль с дороги

Белый силуэт словно наносит удар по машине, в результате чего её заносит в сторону. Такси врезается в дерево на глазах у шокированных пассажиров и водителя, которые ехали позади. Инцидент произошёл в Гонконге.

Призрак жены адмирала Нельсона, разгуливающий по его кораблю

По словам автора видео, он почувствовал, что за ним кто-то следит, но при этом вокруг никого не было. По мнению Тони Фергюсона, на верхней палубе корабля HMS Victory в Портсмуте ему удалось заснять призрака жены Нельсона. Причём увидеть привидение удалось только при повторном просмотре видео.

Призрак висельника, который поджидал в старинной тюрьме