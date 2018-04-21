суббота, 21 апреля 2018 г.
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  • Перед смертью Нина Дорошина звала помощь: названа причина смерти актрисы

Перед смертью Нина Дорошина звала помощь: названа причина смерти актрисы

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ФОТО: Скриншот с видео

Названа причина смерти Нины Дорошиной. Актриса умерла из-за болезни системы кровообращения.

Подробности последних минут жизни звезды комедии "Любовь и голуби" рассказали соседи. Утром 21 апреля они услышали крики, которые доносились из квартиры Дорошиной.

Актриса звала на помощь. Дверь в ее квартиру была открыта, когда сосед зашел, то увидел, что Дорошина держится за сердце и тяжело дышит. Мужчина вызвал скорую, пишет телеграм-канал Mash. Несмотря на то, что врачи приехали на вызов быстро, спасти актрису не удалось. Сердце всенародной любимицы остановилось в 10:55.

В последнее время Дорошина плохо себя чувствовала. В течение месяца актриса несколько раз обращались к медикам, лежала в больнице. Вчера, 20 апреля, Нину Дорошину мучили боли в сердце, она опять позвонила в неотложку, но от госпитализации отказалась, заявив, что будет лечиться дома.

Нина Дорошина родилась в Подмосковье. Она закончила Щукинское училище и дебютировала в театре "Современник" в 1958 году. На сцене артистка сыграла более 15 ролей, также в ее послужном списке более 20 киноработ.

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