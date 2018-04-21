50-летняя Валерия выглядит девочкой на фоне 24-летней дочери

Особое внимание публики привлекла дочь Валерии певица и актриса Анна Шульгина. 24-летняя девушка явно перестаралась, подбирая образ для концерта.

Анна, которую поклонники привыкли видеть роскошной блондинкой, внезапно поседела. Новый цвет волос сильно состарил певицу. Она выглядела гораздо старше матери.

Неудачным оказался и наряд Анны. Костюм из кожи светлого оттенка плохо сидел на молоденькой певице, собираясь складками в самых неожиданных местах.

A post shared by VALERIYA (@valeriya) on Apr 18, 2018 at 1:58am PDT

На фоне дочери 50-летняя Валерия казалась просто девочкой. В образе именинницы все было идеально подобрано – задорная прическа, легкий макияж, необычный сексуальный костюм с шортиками. Певица сияла молодостью и красотой.