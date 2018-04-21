суббота, 21 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Галерея: в центре Таллинна творилось такое, что никто не смог пройти мимо ЭКСКЛЮЗИВ!

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Сегодня, 21 апреля, на площади Вабадузе в самом центре Таллинна отметили Международный день цирка.

В необычном флешмобе приняли участие более ста циркачей из Эстонии. Были среди них и новички в этом сложном деле, и настоящие профессионалы.

Прохожие с интересом наблюдали за происходящим, а также подбадривали участников флешмоба аплодисментами. Недокоторые даже отважились сами поучаствовать.

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