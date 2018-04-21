Галерея: в центре Таллинна творилось такое, что никто не смог пройти мимо ЭКСКЛЮЗИВ!
21 апреля 2018 г., 15:58
Сегодня, 21 апреля, на площади Вабадузе в самом центре Таллинна отметили Международный день цирка.
В необычном флешмобе приняли участие более ста циркачей из Эстонии. Были среди них и новички в этом сложном деле, и настоящие профессионалы.
Прохожие с интересом наблюдали за происходящим, а также подбадривали участников флешмоба аплодисментами. Недокоторые даже отважились сами поучаствовать.
Смотри нашу галерею!