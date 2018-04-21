Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина
21 апреля 2018 г., 12:16
В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". Об этом сообщают СМИ.
Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске. Она закончила Театральное училище имени Б. Щукина. Дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в своей альма-матер.
Нина Михайловна — народная артистка PСФCP. Ее работа была отмечена орденом Почета и орденом Дружбы.
Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".