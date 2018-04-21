суббота, 21 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

Скончалась звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

В Москве в возрасте 83 лет скончалась актриса Нина Дорошина, которая исполнила одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби". Об этом сообщают СМИ.

Нина Дорошина родилась в подмосковном Лосиноостровске. Она закончила Театральное училище имени Б. Щукина. Дебютировала на сцене "Современника" в 1958 году. С 1981 года преподавала в своей альма-матер.

Нина Михайловна — народная артистка PСФCP. Ее работа была отмечена орденом Почета и орденом Дружбы.

Всенародную любовь Нина Дорошина получила после исполнения одной из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ