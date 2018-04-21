70-летний Шуфутинский заговорил о свадьбе

Михаилу Шуфутинскому исполнилось 70 лет. По этому поводу артист закатил грандиозный праздник в одном из самых шикарных столичных ресторанов, куда пригласил более 200 человек. "Жалею, что так немного удалось со всеми пообщаться: в этот вечер меня просто рвали на куски. Но, мне кажется, мой праздник удался – всем понравилось. Банкет – это сопровождение того, что влечет дружба. И я очень рад, что в этот вечер у меня не было ни одного случайного человека", – сообщил именинник.

Артист признался, что до сих пор не разобрал до конца подарки. "Никак не могу поверить, что мне 70. Не очень ощущаю себя взрослым дядькой. Мне кажется, каким был раньше, таким и остался. Чувствую себя хорошо, постоянно выступаю, много езжу. Что может быть приятнее?" – задал риторический вопрос Шуфутинский.

Между тем в СМИ упорно муссируются слухи о скорой свадьбе импозантного артиста и танцовщицы из его балета Светланы Уразовой. Дама, которая младше короля шансона почти на 30 лет, всюду сопровождает Шуфутинского. Вот и на юбилейном банкете была рядом.

Певец прокомментировал слухи о бракосочетании. "Почему вы задаете вопросы про свадьбу? Я разве говорил когда-то, что планирую играть свадьбу? Пока на повестке дня такой вопрос не стоит. Я еще слишком молод!" – цитирует прославленного артиста Sobesednik.

Несмотря на возраст, Михаил Шуфутинский регулярно занимается спортом и старается правильно питаться. Певец посещает бассейн, причем плавает под чутким руководством персонального тренера. По его словам, это придает ему энергии. На покой артист уходить не собирается.