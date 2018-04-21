СМИ назвали возможную причину смерти диджея Avicii
21 апреля 2018 г., 10:07
Шведский диджей Тим Берглинг, известный как Avicii, на протяжении нескольких лет страдал острым панкреатитом из-за чрезмерного употребления алкоголя. Именно это могло стать причиной его смерти, пишет Лайф со ссылкой на журнал Billboard.
По информации издания, в 2016 году музыкант отменил все выступления, чтобы восстановиться после операции по удалению желчного пузыря и аппендикса.
Напомним, Тим Берлинг был обнаружен мертвым в его доме в оманской столице Маскат. Ему было 28 лет. Родственники музыканта пока никак не комментируют произошедшее.