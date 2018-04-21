СМИ назвали возможную причину смерти диджея Avicii

По информации издания, в 2016 году музыкант отменил все выступления, чтобы восстановиться после операции по удалению желчного пузыря и аппендикса.

Напомним, Тим Берлинг был обнаружен мертвым в его доме в оманской столице Маскат. Ему было 28 лет. Родственники музыканта пока никак не комментируют произошедшее.