Позор! Хозяйка съемной квартиры показала, как ее загадила звезда соцсетей

A post shared by OKAYLAAA (@okaylaaa) on Mar 2, 2018 at 12:00pm PST

Кайлу Дженкинс считают одной из самых гламурных девушек Сети, ведь она всегда потрясающе выглядит. Так считала и Паула Хопвуд, хозяйка квартиры, которую она сдавала девушке.

После того как блогерша съехала, женщина явилась туда, чтобы провести генеральную уборку, но пришла в ужас от увиденного.

Паула обнаружила грязные матрасы и одеяла, которые были измазаны косметическими средствами (будто-бы об них вытирали руки), а также половики и занавески, пропитанные мочой животных, и собачьи фекалии. На задний двор вообще лучше было не заходить: он был захламлен мешками с мусором.

«Когда я зашла и увидела это... у меня в душе все рухнуло... Она полностью уничтожила квартиру, в которой зарабатывала деньги на своих видео», - рассказала хозяйка.

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Квартиру надо было подготовить до въезда следующих съёмщиков, но теперь Хопвуд утверждает, что на очистку и восстановление помещения потребуется более 1000 евро, которые она хотела потребовать с Дженкинс. Когда Паула позвонила ее менеджеру, то услышала от них только извинения. Также представитель блогерши заявил, что сейчас она находится в глубокой депрессии и пока у нее нет денежных средств.