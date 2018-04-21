суббота, 21 апреля 2018 г.
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Позор! Хозяйка съемной квартиры показала, как ее загадила звезда соцсетей Собачьи экскременты и измазанные матрасы

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ФОТО: Скриншот с Instagram

Когда блогерша Кайла Дженкинс (Okaylaa) освободила съемную квартиру, хозяйка была в ужасе от антисанитарии, которую развела гламурная девушка, пишет Лайф.

 

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Кайлу Дженкинс считают одной из самых гламурных девушек Сети, ведь она всегда потрясающе выглядит. Так считала и Паула Хопвуд, хозяйка квартиры, которую она сдавала девушке.

После того как блогерша съехала, женщина явилась туда, чтобы провести генеральную уборку, но пришла в ужас от увиденного.

Паула обнаружила грязные матрасы и одеяла, которые были измазаны косметическими средствами (будто-бы об них вытирали руки), а также половики и занавески, пропитанные мочой животных, и собачьи фекалии. На задний двор вообще лучше было не заходить: он был захламлен мешками с мусором.

«Когда я зашла и увидела это... у меня в душе все рухнуло... Она полностью уничтожила квартиру, в которой зарабатывала деньги на своих видео», - рассказала хозяйка.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Квартиру надо было подготовить до въезда следующих съёмщиков, но теперь Хопвуд утверждает, что на очистку и восстановление помещения потребуется более 1000 евро, которые она хотела потребовать с Дженкинс. Когда Паула позвонила ее менеджеру, то услышала от них только извинения. Также представитель блогерши заявил, что сейчас она находится в глубокой депрессии и пока у нее нет денежных средств.

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