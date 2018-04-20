пятница, 20 апреля 2018 г.
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Исинбаева поразила фигурой после родов

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Елена Исинбаева

ФОТО: Scanpix

Спортсменка Елена Исинбаева блеснула прекрасной фигурой. Беременность и роды никак не отразились на облике звезды.

В своем официальном Instagram знаменитая прыгунья с шестом опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако. Барышня позирует в черном платье с разноцветным принтом, простой крой наряда подчеркивает стройность и аккуратность форм Елены.

Подписчики тут же отметили, что Исинбаева прекрасно выглядит и не утратила свою красоту. "Тут така красотка", "Елена, великолепно выглядите", "Елена какая стройная красотка", "Классное платье Елена! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не скупились на комплименты фанаты.

Добавим, что совсем недавно спортсменка стала мамой во второй раз – у нее родился сын, которому дали необычное имя Добрыня. Елена не скрывала беременность, но и не комментировала скорое прибавление в семействе. Исинбаева не прекращала работать до самых родов.

С момента рождения малыша прошло уже почти три месяца. Большую часть времени спортсменка проводит с детьми, однако постепенно возвращается к профессии и иногда даже выходит в свет, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее Исинбаева призналась, что материнство для нее – тяжелый труд. "Оказывается, быть мамой двоих детей не так уж просто. На себя практически не остается времени. Семьи, в которых три и более детей, вы герои!" – поделилась с подписчиками прыгунья.

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