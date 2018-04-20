Исинбаева поразила фигурой после родов

В своем официальном Instagram знаменитая прыгунья с шестом опубликовала снимок с ежегодной выставки автомобилей в Монако. Барышня позирует в черном платье с разноцветным принтом, простой крой наряда подчеркивает стройность и аккуратность форм Елены.

Подписчики тут же отметили, что Исинбаева прекрасно выглядит и не утратила свою красоту. "Тут така красотка", "Елена, великолепно выглядите", "Елена какая стройная красотка", "Классное платье Елена! (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – не скупились на комплименты фанаты.

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Apr 20, 2018 at 12:24am PDT

Добавим, что совсем недавно спортсменка стала мамой во второй раз – у нее родился сын, которому дали необычное имя Добрыня. Елена не скрывала беременность, но и не комментировала скорое прибавление в семействе. Исинбаева не прекращала работать до самых родов.

С момента рождения малыша прошло уже почти три месяца. Большую часть времени спортсменка проводит с детьми, однако постепенно возвращается к профессии и иногда даже выходит в свет, сообщает Teleprogramma.pro.

A post shared by Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) on Mar 31, 2018 at 5:30am PDT