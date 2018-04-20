Как думаешь, что это!? И смог бы ты съесть то, от чего воротит пользователей Сети?

Продающиеся в восточной части Лондона веганские круассаны вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети. Изготовители добавили в тесто активированный уголь, что, по мнению пользователей Twitter, сделало их похожими на экскременты.
Круассан нехарактерного цвета был замечен в кофейне Coco di Mama жительницей Лондона Эми Шарлотта Кин. На ценнике было указано, что на кондитерское изделие «на вкус лучше, чем на вид».
Пользователи сравнили вид круассанов с фекалиями, отметив, что таким ассоциациям способствует и форма рогаликов. Другим кондитерские изделия с добавлением угля напомнили мумии. «Они выглядят как мертвые тюлени», — полагает микроблогер @GroverXV.
I feel like this might be a bit much, even for East London pic.twitter.com/cReZRIqzPe— Amy Charlotte Kean (@keano81) April 17, 2018
Владелец аккаунта London Burger Club пишет, что круассаны с активированным углем «только сильно активировали его отвращение».
Фотографией черных веганских рогаликов поделились больше семи тысяч микроблогеров. После того, как пост стал вирусным, издание Mashable обратилось за комментарием в кофейню, где производят черные круассаны. Представитель Coco di Mama заявил, что изделия отличаются от прочих натуральным составом и отсутствием масла. В них содержится только маргарин, мука, активированный уголь, сахар и лимон. Он также отметил, что древесный уголь в круассане «помогает обезвреживать любые яды в организме, нейтрализуя избыточные кислоты желудка».