Как думаешь, что это!? И смог бы ты съесть то, от чего воротит пользователей Сети?

Круассан нехарактерного цвета был замечен в кофейне Coco di Mama жительницей Лондона Эми Шарлотта Кин. На ценнике было указано, что на кондитерское изделие «на вкус лучше, чем на вид».

Фотографией черных веганских рогаликов поделились больше семи тысяч микроблогеров. После того, как пост стал вирусным, издание Mashable обратилось за комментарием в кофейню, где производят черные круассаны. Представитель Coco di Mama заявил, что изделия отличаются от прочих натуральным составом и отсутствием масла. В них содержится только маргарин, мука, активированный уголь, сахар и лимон. Он также отметил, что древесный уголь в круассане «помогает обезвреживать любые яды в организме, нейтрализуя избыточные кислоты желудка».