Если чувствуешь этот странный запах от подмышек – сразу звони врачу!

Тем не менее, если быть достаточно внимательным, можно заметить кучу предупреждающих знаков от подмышек, которые невероятно важны для вашего здоровья. Подмышки одними из первых узнают о гормональных дисбалансах и других нарушениях в вашем организме.

Вот почему мы все должны научиться понимать, что они означают. Задача может быть и не простая, но кто-то должен это сделать!

К счастью, довольно легко научиться понимать, о чем же пытаются сказать подмышки!

1. Постоянный зуд

Если вы заметили, что ваши подмышки не перестают чесаться, вам следует более внимательно рассмотреть ситуацию. Зудящие подмышки могут указывать на раздражение кожи. Вероятно, главными злодеями можно считать бритву, крем для бритья или ваш новый дезодорант. Но зуд также может означать, что грибок или бактериальная инфекция нашли себе теплое и влажное место для существования! Если кроме зуда вы обнаружили и красные пятна, вам нужно обратиться к дерматологу.

2. Неприятный запах

Все мы потеем, - это естественно. Случается, что пот накапливается в складках кожи, затем бактерии начинают расти и размножаться. Приятный теплый душ – и запах должен уйти.

Но что, когда запах больше, чем просто запах? Иногда чрезвычайно едкий неприятный запах, который исходит от подмышек, сигнализирует о проблеме щитовидной железы, иногда даже о гормональном сбое. Как бы там ни было – обратитесь к врачу.

Вы также должны обратить внимание на сам запах. Он имеет острый, сладкий химический оттенок, например, гниющих фруктов или лака для ногтей?

Этот запах является признаком кетоацидоза, который указывает на нарушение углеводного обмена, возникшего из-за дефицита инсулина.

Также такой запах может указывать на то, что у вас диабет.

3. Шишки (опухлости)

Странные комочки или шишки – это очень тревожный знак. Сначала вы должны сделать глубокий вдох, прежде чем нащупать опухлость под подмышкой.

Мы упоминали ранее, что подмышки – центральная точка лимфатической системы. Вся область заполнена крошечными лимфатическими узлами, которые не заметны, по крайней мере, пока они не опухают.

Опухание лимфатических узлов может указывать на то, что в организме поселилась инфекция.

Лимфатические узлы, которые остаются опухшими больше недели; шишки, которые не исчезают сами по себе - могут быть признаками серьезных заболеваний, включая серьезные инфекции или даже некоторые виды рака.

4. Боль под рукой

В ваших подмышках может возникнуть множество различных видов боли. Наиболее вероятной является мышечная боль.

Если вы постоянно напрягаете свои руки (часто таскаете тяжести), вы можете почувствовать последствия на следующий день. Это обычно уходит само по себе.

Тем не менее, длительная боль в области подмышек должна тщательно контролироваться врачом, потому что она может быть связана с любым воспалением в этой области.

Что вы должны делать, если обнаружили что-то из вышеприведенного?

Без сомнений – обратиться к врачу.

Ваш врач может взять у вас кровь на анализы и сделать другие тесты, чтобы убедиться, что у вас нет проблем с усвоением питательных веществ, гормонами или другими факторами, которые являются ключом к хорошему здоровью.