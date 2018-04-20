Пьеха рассказала о своем состоянии после больницы

Певица Эдита Пьеха отправилась домой после длительной госпитализации. Артистка благодарна поклонникам за поддержку.
"Я уже дома. Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полном порядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество. Спасибо вам огромное за то, что переживаете!" – рассказала звезда журналистам издания StarHit.
Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьеха попала в больницу. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.
В гости к заболевшей звезде напрашивались журналисты федерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросила захватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили просьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку.