пятница, 20 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Пьеха рассказала о своем состоянии после больницы

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Эдита Пьеха

ФОТО: Belinsky Yuri/COVI

 Певица Эдита Пьеха отправилась домой после длительной госпитализации. Артистка благодарна поклонникам за поддержку. 

"Я уже дома. Бешеный кашель прошел, температура в норме. Теперь я в полном порядке. Еще постараюсь порадовать всех, кому небезразлично мое творчество. Спасибо вам огромное за то, что переживаете!" – рассказала звезда журналистам издания StarHit.

Напомним, что в начале апреля стало известно, что Пьеха попала в больницу. Медики диагностировали у нее сезонное обострение бронхита.

В гости к заболевшей звезде напрашивались журналисты федерального канала. Эдита Станиславовна разрешила им приехать, но попросила захватить по дороге необходимые медикаменты в аптеке. Репортеры выполнили просьбу звезды, а та, в свою очередь, отдала деньги за покупку.

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