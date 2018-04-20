Итальянец унаследовал от деда полтора миллиона евро. Вот только их нельзя потратить

Разочарование людей, оставшихся без выигрыша после того, как все говорило об обратном, сложно описать. Например, британец, выигравший в лотерее, чувствовал настоящую подавленность, когда узнал, что его победа — ошибка. В отличие от него итальянец Луиджи не играл с судьбой, но это не помешало мужчине остаться без полутора миллионов евро.

История удачи, закончившаяся фиаско, началась для банкира Луиджи со смерти его дедушки. Долгие годы старик руководил в Италии строительным бизнесом, рассказал итальянец изданию Il Corriere della Sera. Его наличный капитал составлял миллиарды итальянских лир, когда бизнесмен переехал в Швейцарию, в город Лугано.

Там мужчина провел последние годы жизни. Его внук Луиджи был одним из немногочисленных родственников, с которыми он продолжал поддерживать отношения. Вскоре Луиджи так сблизился с дедом, что стал единственным наследником его состояния. Несколько раз дедушка навещал внука в Риме.

«Я был единственным наследником моего дедушки по отцовской линии. Мои родители умерли в 1993 году, поэтому я поддерживал с дедушкой постоянные отношения», - рассказал он.

Летом 2017 года дедушка Луиджи умер. Но, кажется, его внука как банкира куда меньше беспокоил факт смерти, чем наследство богатого родственника.

Я знал, что мой дедушка отложил немало денег. Он оставил мне две квартиры, два счёта в банке с впечатляющими суммами и пакет акций. Но когда менеджер финансовой компании в Лугано открыл дедушкину ячейку, о которой я ничего не знал, меня ожидал большой сюрприз.

Мужчина был сильно удивлён, когда увидел в сейфе целую гору купюр достоинством в 200 и 500 тысяч лир.

«Это был шок. Не говоря о том, каково было их пересчитывать. Общая сумма составила 2 миллиарда 950 миллионов лир», - говорит он.

Напомним, что сейф с деньгами находился в банке в Швейцарии. Луиджи как минимум предстояло справиться с бумажной волокитой, чтобы перевезти купюры на родину. Но оказалось, что от необходимости разбираться с документами дед внука уберег. И пожалуй, это стало единственным плюсом полученного наследства.

«Не было никакой проблемы в том, чтобы перевезти эти деньги в Италию, потому что эти купюры не имели никакой ценности. Возможности пустить их в обращение тоже не было», - говорит мужчина.

Дело в том, что в 2002 году официальной валютой Италии стал евро. Центральный банк страны выделил гражданам десять лет, чтобы избавиться от старых денежных единиц, то есть лир. Срок, в течение которого Луиджи мог использовать наследство, истёк в 2012 году. Тогда один евро стоил 1 936 лир. В таком случае капитал Луиджи пополнился бы на более чем полтора миллиона евро.

С просьбой об обмене денег мужчина обратился в Центральный банк Италии, но ему отказали. Луиджи не хочет сдаваться, поэтому привлёк к делу адвокатов. Банкир считает, что десятилетний срок обмена лиры на евро для него должен начинаться с того момента, как он узнал о наследстве.

«Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых даже не знал? К счастью, я хорошо обеспечен, но это дело принципа. Это деньги, которые заработал мой дед, и было бы абсурдно потерять их таким образом», - признался он.

И одну лазейку в юридическом законодательстве адвокаты уже нашли.