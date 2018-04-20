Итальянец унаследовал от деда полтора миллиона евро. Вот только их нельзя потратить

После смерти дедушки-бизнесмена итальянец Луиджи унаследовал огромное состояние. Одним из подарков деда стала ячейка с деньгами в банке Швейцарии. Сперва Луиджи расстроился, что ему придется вручную считать огромную кучу купюр. Но оказалось, что смысла в подсчете мало — наследственные деньги были в лирах, которые вышли из оборота много лет назад, пишет Medialeaks.
Разочарование людей, оставшихся без выигрыша после того, как все говорило об обратном, сложно описать. Например, британец, выигравший в лотерее, чувствовал настоящую подавленность, когда узнал, что его победа — ошибка. В отличие от него итальянец Луиджи не играл с судьбой, но это не помешало мужчине остаться без полутора миллионов евро.
История удачи, закончившаяся фиаско, началась для банкира Луиджи со смерти его дедушки. Долгие годы старик руководил в Италии строительным бизнесом, рассказал итальянец изданию Il Corriere della Sera. Его наличный капитал составлял миллиарды итальянских лир, когда бизнесмен переехал в Швейцарию, в город Лугано.
Там мужчина провел последние годы жизни. Его внук Луиджи был одним из немногочисленных родственников, с которыми он продолжал поддерживать отношения. Вскоре Луиджи так сблизился с дедом, что стал единственным наследником его состояния. Несколько раз дедушка навещал внука в Риме.
«Я был единственным наследником моего дедушки по отцовской линии. Мои родители умерли в 1993 году, поэтому я поддерживал с дедушкой постоянные отношения», - рассказал он.
Летом 2017 года дедушка Луиджи умер. Но, кажется, его внука как банкира куда меньше беспокоил факт смерти, чем наследство богатого родственника.
Я знал, что мой дедушка отложил немало денег. Он оставил мне две квартиры, два счёта в банке с впечатляющими суммами и пакет акций. Но когда менеджер финансовой компании в Лугано открыл дедушкину ячейку, о которой я ничего не знал, меня ожидал большой сюрприз.
Мужчина был сильно удивлён, когда увидел в сейфе целую гору купюр достоинством в 200 и 500 тысяч лир.
«Это был шок. Не говоря о том, каково было их пересчитывать. Общая сумма составила 2 миллиарда 950 миллионов лир», - говорит он.
Напомним, что сейф с деньгами находился в банке в Швейцарии. Луиджи как минимум предстояло справиться с бумажной волокитой, чтобы перевезти купюры на родину. Но оказалось, что от необходимости разбираться с документами дед внука уберег. И пожалуй, это стало единственным плюсом полученного наследства.
«Не было никакой проблемы в том, чтобы перевезти эти деньги в Италию, потому что эти купюры не имели никакой ценности. Возможности пустить их в обращение тоже не было», - говорит мужчина.
Дело в том, что в 2002 году официальной валютой Италии стал евро. Центральный банк страны выделил гражданам десять лет, чтобы избавиться от старых денежных единиц, то есть лир. Срок, в течение которого Луиджи мог использовать наследство, истёк в 2012 году. Тогда один евро стоил 1 936 лир. В таком случае капитал Луиджи пополнился бы на более чем полтора миллиона евро.
С просьбой об обмене денег мужчина обратился в Центральный банк Италии, но ему отказали. Луиджи не хочет сдаваться, поэтому привлёк к делу адвокатов. Банкир считает, что десятилетний срок обмена лиры на евро для него должен начинаться с того момента, как он узнал о наследстве.
«Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых даже не знал? К счастью, я хорошо обеспечен, но это дело принципа. Это деньги, которые заработал мой дед, и было бы абсурдно потерять их таким образом», - признался он.
И одну лазейку в юридическом законодательстве адвокаты уже нашли.
«Я знаю, что есть возможность получить 70 процентов от суммы. Часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность. Но забывчивость одинокого пожилого человека не стоит трех миллиардов», - говорит он.