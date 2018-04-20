пятница, 20 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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Бесстыдница! Американская актриса продемонстрировала платье, которое кого угодно сделает звездой

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Не слишком успешная в жестоком мире шоу-бизнеса голливудская актриса и фотомодель Рина Риффель на днях сумела привлечь к себе внимание папарацци в Беверли-Хиллз благодаря очень смелому наряду. 

 49-летняя ветеранша киноиндустрии, известная главным образом по роли в фильме «Шоугелз», прошлась по улицам города в прозрачном блестящем платье песочного цвета, декорированном перьями, под которым без труда можно было разглядеть черное боди с глубоким вырезом в области спины. 

Несмотря на то, что солнце уже зашло, Рина, вновь почувствовав себя настоящей звездой, вошла в образ известной кинодивы и позировала фотографам в темных очках. 

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