Бесстыдница! Американская актриса продемонстрировала платье, которое кого угодно сделает звездой

49-летняя ветеранша киноиндустрии, известная главным образом по роли в фильме «Шоугелз», прошлась по улицам города в прозрачном блестящем платье песочного цвета, декорированном перьями, под которым без труда можно было разглядеть черное боди с глубоким вырезом в области спины.