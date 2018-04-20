«Шлюхи повсюду»: супруга игрока «Спартака» узнала о любовнице мужа

Луис Адриано. ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Жена нападающего московского "Спартака" Луиса Адриано узнала о наличии у супруга любовницы, сообщает телеграм-канал Super. Как отмечается, Камилла прилетела в Москву, чтобы поддержать любимого мужа в матче "Спартак" — "Тосно". Когда она увидела супруга на поле, написала "Моё сердце".

Жена футболиста с дочерью. ФОТО: Vida Press

Сразу после матча она узнала, что есть ещё как минимум одна женщина, которая неравнодушна к Луису.

— Шлюхи повсюду, — лаконично прокомментировала она.

Ранее Лайф сообщал, что Луис Адриано закрутил роман с 25-летней девушкой по имени Юлия Мезенцева. Девушка родом из Одинцова, но часто бывает в Москве.