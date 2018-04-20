Кот преодолел огромное расстояние, чтобы вернуться домой к хозяевам, но те решили его усыпить

Единственное, чего хотел этот кот, — это попасть домой, однако там от него хотели избавиться любым способом. Шаг за шагом Тоби прошел более 19 километров, чтобы увидеть своих старых хозяев, которые в прошлом месяце отдали его в новую семью. Когда же он добрался до их дома в Северной Каролине, то его сердце было разбито, сообщает New York Post.

Семья, которая, как он думал, любила его, в этот раз отдала кота в приют и попросила сотрудников усыпить питомца. К счастью, работники обратились в службу спасения животных, чтобы найти Тоби новый дом.

Уже на этой неделе Тоби обрёл новую семью, которая смогла ему показать, что такое любовь хозяина на самом деле.

"Тоби взяли в новую семью в пятницу, 13-го! Действительно его счастливый день. Он был брошен своей первой семьёй, и теперь у него есть постоянный дом", - говорится в Facebook.