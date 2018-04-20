Кот преодолел огромное расстояние, чтобы вернуться домой к хозяевам, но те решили его усыпить

Сначала Тоби отдали новой семье, но он все равно вернулся к старым владельцам, тогда они и решились избавиться от него наверняка.
Единственное, чего хотел этот кот, — это попасть домой, однако там от него хотели избавиться любым способом. Шаг за шагом Тоби прошел более 19 километров, чтобы увидеть своих старых хозяев, которые в прошлом месяце отдали его в новую семью. Когда же он добрался до их дома в Северной Каролине, то его сердце было разбито, сообщает New York Post.
Семья, которая, как он думал, любила его, в этот раз отдала кота в приют и попросила сотрудников усыпить питомца. К счастью, работники обратились в службу спасения животных, чтобы найти Тоби новый дом.
Уже на этой неделе Тоби обрёл новую семью, которая смогла ему показать, что такое любовь хозяина на самом деле.
"Тоби взяли в новую семью в пятницу, 13-го! Действительно его счастливый день. Он был брошен своей первой семьёй, и теперь у него есть постоянный дом", - говорится в Facebook.
Впрочем, многие любители животных потребовали расправы над прежними хозяевами Тоби, которые хотели его смерти. Один из пользователей Сети написал: "Я отчаянно пытаюсь найти моего пушистого ребёнка, который пропал без вести, а эти люди хотели, чтобы этот кот был усыплен! Их самих надо усыпить!"