пятница, 20 апреля 2018 г.
«Сегодня, в нашу первую годовщину, я собирался сделать ей предложение. Я был уверен, что у нас впереди вся жизнь» Возлюбленный Марии Политовой
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Кот преодолел огромное расстояние, чтобы вернуться домой к хозяевам, но те решили его усыпить

Кот преодолел огромное расстояние, чтобы вернуться домой к хозяевам, но те решили его усыпить ВИДЕО!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Сначала Тоби отдали новой семье, но он все равно вернулся к старым владельцам, тогда они и решились избавиться от него наверняка.

Единственное, чего хотел этот кот, — это попасть домой, однако там от него хотели избавиться любым способом. Шаг за шагом Тоби прошел более 19 километров, чтобы увидеть своих старых хозяев, которые в прошлом месяце отдали его в новую семью. Когда же он добрался до их дома в Северной Каролине, то его сердце было разбито, сообщает New York Post.

Семья, которая, как он думал, любила его, в этот раз отдала кота в приют и попросила сотрудников усыпить питомца. К счастью, работники обратились в службу спасения животных, чтобы найти Тоби новый дом.

Уже на этой неделе Тоби обрёл новую семью, которая смогла ему показать, что такое любовь хозяина на самом деле.

"Тоби взяли в новую семью в пятницу, 13-го! Действительно его счастливый день. Он был брошен своей первой семьёй, и теперь у него есть постоянный дом", - говорится в Facebook.

Впрочем, многие любители животных потребовали расправы над прежними хозяевами Тоби, которые хотели его смерти. Один из пользователей Сети написал: "Я отчаянно пытаюсь найти моего пушистого ребёнка, который пропал без вести, а эти люди хотели, чтобы этот кот был усыплен! Их самих надо усыпить!"

Читать также

Актуально

НАВЕРХ