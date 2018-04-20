Яркие образы и моменты: Эвелин Ильвес отмечает 50-летие
20 апреля 2018 г., 9:55
Сегодня, 20 апреля, бывшая первая леди Эстонии отмечает свое 50-летие.
Прошло уже почти три года после скандального развода президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса со своей супругой. Ныне владелица ресторана, а в прошлом первая леди нашей страны Эвелин Ильвес сейчас в счастливых отношениях с музыкантом Сиймом Риккером. Пара живет вместе и вместе управляет рестораном домашней кухни в Старом городе. Правда, на вопросы журналистов о женитьбе, твердо говорят нет – им и так хорошо!
Эвелин Ильвес увлекается кулинарией, поддерживает здоровый образ жизни и ведет свою колонку в журнале Naisteleht.
Портал Limon.ee приготовил для вас яркие кадры из жизни экс-первой леди Эстонии. Смотрите галерею!