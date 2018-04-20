Яркие образы и моменты: Эвелин Ильвес отмечает 50-летие

Прошло уже почти три года после скандального развода президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса со своей супругой. Ныне владелица ресторана, а в прошлом первая леди нашей страны Эвелин Ильвес сейчас в счастливых отношениях с музыкантом Сиймом Риккером. Пара живет вместе и вместе управляет рестораном домашней кухни в Старом городе. Правда, на вопросы журналистов о женитьбе, твердо говорят нет – им и так хорошо!