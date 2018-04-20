пятница, 20 апреля 2018 г.
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Где и как живет сейчас звезда фильма «Морозко» Смотрите видео!

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ФОТО: Кадр из фильма "Морозко"

Актриса Наталья Седых живет в одиночестве. Единственный сын нечасто навещает пожилую артистку.

Звезда советского кино разрешила специалистам из телешоу «Идеальный ремонт» преобразить одну из комнат в ее небольшой квартире. Наталья Евгеньевна рассказала телеведущей Наталье Барбье, что уже много лет проживает одна. Когда-то ей пришлось отдать своего ребенка не воспитание бывшему супругу. Женщина перестала справляется со сложностями материнства, она приняла решение передать мальчишку на воспитание отцу.

Со временем комната ребенка превратилась в склад. «Это двухкомнатная квартира, и она в приличном состоянии. Это моя комната, спальня-будуар, а ремонта требует бывшая комната моего сына. Теперь эта комната больше похожа на складское помещение. Уже давно я боюсь сюда заходить. Обычно я дверь закрываю. Сын останавливается, когда приезжает, это бывает не часто, и я не знаю как он, бедный, живет в таких условиях», – поведала Седых.

С мужем звезда не живет уже давно. Их брак развалился из-за измены супруга. Актриса застукала благоверного с любовницей прямо у себя дома.

Наталья Евгеньевна признается, что этот союз был слишком скоропалительным. Мужчина сделал предложение уже через месяц после знакомства. «Мы жили на два города. Потом у него появилась другая женщина. Я первый раз за 10 лет приехала из Москвы без предупреждения, а там застала другую женщину. Вы понимаете, какая это была степень растерянности?! Это та ситуация, в которой извинения совершенно не уместны», – добавила артистка.

После расставания с супругом Седых так и не вышла замуж, но ни о чем не жалеет. Звезда считает, что по большому счету ей и не очень-то хотелось еще раз связывать себя узами Гименея, пишут Dni со ссылкой на Teleprogramma.

Результат работы ремонтников очень порадовал актрису. Комната сына превратилась в роскошный будуар, в котором все напоминает о годах, когда актриса работала в Большом театре.

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