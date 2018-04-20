пятница, 20 апреля 2018 г.
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  • Папарацци сделали первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни (ФОТО)

Папарацци сделали первые фото дочери Амаль и Джорджа Клуни (ФОТО)

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ФОТО: Vida Press

Дети Джорджа и Амаль Клуни появились на свет десять месяцев назад. Родители не спешили показывать публике новорожденных и делились лишь редкими откровениями о том, как растут маленькие Элла и Александр.

Однако на днях папарации удалось сделать, казалось бы, невозможное. 19 апреля в Сеть попали первые фотографии Эллы Клуни. Малышка была запечатлена в детском автокресле, которое несла Амаль. Интересно, что сына жена Клуни в тот день с собой не взяла — как выглядит он, мы, похоже, узнаем еще не скоро.

ФОТО: Vida Press

Пока рано судить, на кого больше похожа темноглазая малышка, но осмелимся предположить, что Элла вырастет настоящей копией мамы. А как думаете вы? 

ФОТО: Vida Press

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