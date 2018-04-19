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  • Мы спасeмся! Пассажир показал видео из салона Boeing с загоревшимся двигателем

Мы спасeмся! Пассажир показал видео из салона Boeing с загоревшимся двигателем

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ФОТО: соцсети

Капитан экипажа Тэмми Джо Шульц смогла остановить падение самолета, выровнять его и приземлиться.

Пассажир лайнера Boeing 737-700, у которого во вторник, 17 апреля, на высоте почти 10 километров над штатом Пенсильвания взорвался левый двигатель, опубликовал видео посадки после разгерметизации салона. 29-летний Марти Мартинес устроил онлайн-трансляцию с рейса 1380 Нью-Йорк — Даллас (штат Техас).

Самолет без одного двигателя и с выбитым осколками иллюминатором аварийно сел в международном аэропорту Филадельфии, единственной жертвой произошедшего стала 43-летняя мать двоих детей Дженнифер Риордан, пишет Life

Примерно через 30 минут после вылета из аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке раздался звук удара, и самолет начал быстро снижаться. Потом последовал звук второго удара, и через два ряда кресел лопнул иллюминатор.

Капитан экипажа Тэмми Джо Шульц смогла остановить падение Boeing, выровнять лайнер и приземлиться. Согласно записи переговоров, Шульц хладнокровно и точно описала диспетчерам чрезвычайное происшествие на борту и попросила прислать скорую на ВПП.

Тэмми Джо Шульц служила в рядах ВМС США. По данным CNN, Шульц в 1985 году стала одной из первых в стране военных женщин-пилотов и входила в состав эскадрильи тактических самолётов радиоэлектронной борьбы, дислоцированной на базе Поинт-Мугу в Калифорнии.

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