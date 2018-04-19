четверг, 19 апреля 2018 г.
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  • Фото: повзрослевшая дочь Тины Канделаки восхитила соцсети

Фото: повзрослевшая дочь Тины Канделаки восхитила соцсети

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Тина Канделаки.

ФОТО: Serebryakov Dmitry/ITAR-TASS

Подписчики телеведущей сошлись во мнении, что 18-летняя Мелания растет настоящей красоткой.

Известная российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в своем Instagram фото своих дочерей - Мелании и Леонтии.

Снимок восхитил подписчиков, отметивших, какой красоткой растет старшая дочь Канделаки - 18-летняя Мелания. Многие написали, что девушка растет копией мамы, а некоторые нашли в ней и черты отца.

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