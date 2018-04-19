Фото: повзрослевшая дочь Тины Канделаки восхитила соцсети
19 апреля 2018 г., 16:17
Подписчики телеведущей сошлись во мнении, что 18-летняя Мелания растет настоящей красоткой.
Известная российская телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала в своем Instagram фото своих дочерей - Мелании и Леонтии.
Снимок восхитил подписчиков, отметивших, какой красоткой растет старшая дочь Канделаки - 18-летняя Мелания. Многие написали, что девушка растет копией мамы, а некоторые нашли в ней и черты отца.