Хорош, но не настолько! Женщина спустила тысячу евро на один банан

Домохозяйка попала в курьезную ситуацию. Покупка одного банана в местном онлайн-магазине обошлась ей в 930 фунтов стерлингов (это около 1000 евро), сообщает BBC.
Женщина из города Шервуд, Бобби Гордон обнаружила, что причинила ощутимый удар семейному бюджету, когда получила от банка уведомление о блокировке своей кредитной карты. Обнаружив, что со счeта одномоментно списалась почти тысяча фунтов, система заподозрила, что клиентка банка стала жертвой мошенников, и временно заморозила любые транзакции.
Запросив выписку по счeту, Бобби Гордон увидела, что за покупку банана, чья стоимость эквивалентна всего 1 евро, с ее карты списалась гораздо большая сумма.
«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым чертовым кусочком этого банана», — смеется женщина.
К счастью, ситуация разрешилась благополучно. Представитель интернет-магазина извинился перед пострадавшей и признал, что при покупке фрукта произошел сбой. Свои деньги Бобби Гордон получит обратно в ближайшее время.