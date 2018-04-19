Хорош, но не настолько! Женщина спустила тысячу евро на один банан

Женщина из города Шервуд, Бобби Гордон обнаружила, что причинила ощутимый удар семейному бюджету, когда получила от банка уведомление о блокировке своей кредитной карты. Обнаружив, что со счeта одномоментно списалась почти тысяча фунтов, система заподозрила, что клиентка банка стала жертвой мошенников, и временно заморозила любые транзакции.

Запросив выписку по счeту, Бобби Гордон увидела, что за покупку банана, чья стоимость эквивалентна всего 1 евро, с ее карты списалась гораздо большая сумма.

«Я сказала своему семилетнему сыну, что он должен насладиться каждым чертовым кусочком этого банана», — смеется женщина.