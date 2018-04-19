Мило или пошло? Голопопых туристов могут запретить в Instagram Смотрите галерею!
19 апреля 2018 г., 14:28
Популярной инстаграм-страничке Get Naked Australia угрожает закрытие. Их хештег #nakedinnature уже был заблокирован Instagram из-за неподобающего контента, сообщает NT News.
Все началось с того, что 27-летний медицинский работник Брендан Джонс пару лет прославился в Сети благодаря бодипозитиву. Под хештегом #nakedinnature он публиковал чужие снимки нагишом на фоне австралийских пейзажей
Пользователям ресурса настолько понравилась идея, что скромному медработнику начали приходить фото от самых разных по комплекции и конституции людей.
Проект оказался настолько «бодипозитивным», что вырос в отдельную страницу в Instagram с более 200 000 подписчиками.