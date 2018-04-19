четверг, 19 апреля 2018 г.
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Мило или пошло? Голопопых туристов могут запретить в Instagram Смотрите галерею!

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Популярной инстаграм-страничке Get Naked Australia угрожает закрытие. Их хештег #nakedinnature уже был заблокирован Instagram из-за неподобающего контента, сообщает NT News.

Все началось с того, что 27-летний медицинский работник Брендан Джонс пару лет прославился в Сети благодаря бодипозитиву. Под хештегом #nakedinnature он публиковал чужие снимки нагишом на фоне австралийских пейзажей

Пользователям ресурса настолько понравилась идея, что скромному медработнику начали приходить фото от самых разных по комплекции и конституции людей.

Проект оказался настолько «бодипозитивным», что вырос в отдельную страницу в Instagram с более 200 000 подписчиками. 

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