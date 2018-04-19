четверг, 19 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Не жизнь, а триллер: умерла легендарная актриса, похищенная диктатором Ким Чен Иром

Не жизнь, а триллер: умерла легендарная актриса, похищенная диктатором Ким Чен Иром Галерея с похорон

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Умерла легендарная южнокорейская актриса Че Йын Хи, жизнь которой превратил в триллер северокорейский диктатор Ким Чен Ир, похитивший ее и на протяжении долгих лет заставлявший снимать кино в Пхеньяне, пишет The Daily Mail.

Че Йын Хи умерла на 92-м году жизни. Актрису похоронили сегодня, 19 апреля, в Сеуле. На родине в Южной Корее она прославилась еще в 50-х годах прошлого века. Она начала карьеру с роли в фильме «Новая присяга» и на протяжении 20 лет была одной из главных кинозвезд страны. Одним из ее фанатов был Ким Чен Ир - сын тогдашнего правителя Северной Кореи Ким Ер Сена и отец нынешнего руководителя - Ким Чен Ына. 

ФОТО: Scanpix

В 1978 году по приказу Ким Чен Ира спецслужбы организовали ее похищение. Во время визита в Гонконг Че Йын Хи обманом заманили в лодку, отвезли на северокорейский корабль, а там обкололи транквилизаторами и, как утверждает The Daily Mail, не кормили восемь дней - до самого Пхеньяна.

Ким Чен Ир был страстным поклонником ее таланта. Он также похитил (или убедил - обстоятельства неясны) ее мужа присоединиться к ней в Пхеньяне и снимать для него высокохудожественное кино. Для своих любимцев он не жалел ничего: например, когда в одной из картин нужно было показать железнодорожную катастрофу, он выписал настоящий локомотив, набитый динамитом. А когда для другой сцены понадобилась ветреная погода, над съемочной площадкой кружил вертолет, пишет Newsru.

Вместе с мужем Че Йын Хи представляла северокорейское кино на мировых кинофестивалях, где ее всегда сопровождала свита из охранников-надзирателей. В мемуарах она написала, что, возвращаясь в КНДР, постоянно плакала и думала, что ничего этого бы не случилось, не будь она актрисой. В 1985 году она приезжала в Москву и получила на кинофестивале в столице СССР премию за свой фильм «Соль».

ФОТО: Scanpix

Актриса и ее муж смогли бежать из плена лишь в 1986 году, выехав из Пхеньяна на Берлинале. Они укрылись в посольстве США в Вене, где их приветствовали словами: «Добро пожаловать на Запад». В США Че Йын Хи прожила более десяти лет, а в 1999 году вернулась на родину в Сеул.

После войны и разделения страны на север и юг Северная Корея выкрала более 500 граждан Южной Кореи и с десяток японских подданных - солдат, представителей интеллигенции и простых рыбаков. Случай Хи остается наиболее резонансным.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ