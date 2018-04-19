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  • Горько?! 68-летний Ричард Гир тайно женился на женщине, в два раза моложе себя

Горько?! 68-летний Ричард Гир тайно женился на женщине, в два раза моложе себя

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ФОТО: Maurizio D Avanzo / IPA/SIPA / Maurizio D Avanzo / IPA/SIPA

Торжественная свадебная церемония назначена на 6 мая.

68-летний актер Ричард Гир тайно женился в третий раз. Он связал себя узами брака со своей 34-летней подругой, испанкой Алехандрой Сильвой. Как сообщает El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля. Теперь молодожены заняты подготовкой к грандиозному торжеству: Ричард и Алехандра планируют пышную свадьбу, которая состоится 6 мая в Нью-Йорке.

ФОТО: Fabrizio Bensch / Reuters

О том, что Ричард обручился со своей подругой, с которой он началвстречаться около трех лет назад, стало известно еще в декабре минувшего года. О помолвке актера стало известно после того, как Алехандра начала появляться в свете с впечатляющим кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.

Брак с Алехандрой стал для Ричарда Гира третьим. Ранее актер был женат на модели Синди Кроуфорд, а потом на актрисе Кэри Лоуэлл, известной по роли девушки Бонда. С нынешней избранницей актер начал встречаться в 2015 году.

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