Горько?! 68-летний Ричард Гир тайно женился на женщине, в два раза моложе себя

68-летний актер Ричард Гир тайно женился в третий раз. Он связал себя узами брака со своей 34-летней подругой, испанкой Алехандрой Сильвой. Как сообщает El Pais, пара тайно поженилась еще в начале апреля. Теперь молодожены заняты подготовкой к грандиозному торжеству: Ричард и Алехандра планируют пышную свадьбу, которая состоится 6 мая в Нью-Йорке.

ФОТО: Fabrizio Bensch / Reuters

О том, что Ричард обручился со своей подругой, с которой он началвстречаться около трех лет назад, стало известно еще в декабре минувшего года. О помолвке актера стало известно после того, как Алехандра начала появляться в свете с впечатляющим кольцом с бриллиантом на безымянном пальце.