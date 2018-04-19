Настя Ивлеева объяснила, почему у нее не складывается личная жизнь

В 2011 году Настя Ивлеева познакомилась с экс-участником «Фабрики звезд» Арсением Бородиным. Вскоре у молодых людей начался бурный роман.

Музыкант во всем поддерживал свою возлюбленную, именно он предложил ей снимать юмористические ролики для Инстаграма, благодаря которым она в итоге прославилась. Однако в 2017 году Настя и Арсений расстались, но долго горевать в одиночестве новоиспеченной ведущей «Орла и решки» не пришлось.

Ивлеева начала встречаться с Олегом Майами. Певец посвятил ей песню и даже снял ее в клипе. Однако в марте 2018-го музыкант заявил, что они с блогером больше не вместе. На днях Настя дала интервью порталу Woman's Day.

В нем она откровенно рассказала о том, почему у нее не получается строить крепкие отношения с мужчинами. «Не каждый парень будет ждать свою девушку по три недели в месяц. Поэтому мое сердце свободно, хотя я жутко влюбчивая», — призналась Ивлеева.