«Я ставила будильник, чтобы среди ночи съесть макароны»: Шарлиз Терон рассказала, как похудела на 22 килограмма

Накануне премьеры фильма «Талли» Шарлиз Терон рассказала, как ей удалось сначала поправиться на 20 килограммов, а потом сбросить лишний вес, пишет KP.

Поклонникам казалось, что все произошло стремительно — только папарацци сфотографировали ощутимо поправившуюся актрису на съемочной площадке, и тут же — вот она, Шарлиз, снова стройная и красивая, позирует на красных дорожках. На самом деле изменения в фигуре дались 42-летней Терон не так-то легко. Чтобы избавиться от лишних килограммов, ей потребовались долгие месяцы.

В фильме «Талли» Шарлиз играет домохозяйку, мать троих детей. Актриса твердо решила не пользоваться накладками для фигуры, а поправиться по-настоящему.

«Я набрала 22 килограмма для этого фильма, - рассказала Терон в интервью американскому порталу Etonline.com, - Я просто хотела чувствовать то же самое, что чувствовала эта женщина, и думала, что это сделает меня ближе к ней, позволит проникнуть в ее сознание. Эти ощущения стали для меня огромным сюрпризом. У меня началась настоящая депрессия. Я впервые в жизни ела столько переработанных продуктов и сахара».

На то, чтобы набрать 20 килограммов, у Шарлиз ушло три месяца.

«Первые три недели это было весело, - говорит актриса. - Я чувствовала себя как ребенок в кондитерской. Каждый день я завтракала фаст-фудом и выпивала два молочных коктейля. Но спустя три недели это перестало казаться мне забавным. Еда превратилась в мою обязанность: каждый день нужно было съедать определенное количество пищи, и это была моя работа. Я ставила будильник, чтобы проснуться среди ночи и поесть. Я просыпалась в два часа ночи и съедала тарелку холодных макарон с сыром».

Сразу после окончания съемок Терон принялась худеть. «И вот тут-то начался ад», - признается актриса. Шарлиз пришлось набраться терпения и много работать над собой, прежде, чем она снова вернула свою стройную фигуру.

«Мне потребовалось полтора года, чтобы прийти в норму. Это был долгий, очень долгий путь, - рассказала звезда. - Я очень волновалась, потому что вес никак не уходил. После фильма «Монстр» я не ела пять дней, и сразу пришла в норму. Но в 27 лет твое тело совсем другое, не такое, как в 42 года, и мой доктор очень ясно дал мне это понять. Сказал мне: расслабься, в твоем возрасте это естественно».

Шарлиз Терон на первом показе фильма «Талли» ФОТО: Scanpix