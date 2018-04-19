четверг, 19 апреля 2018 г.
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Видео: у Кэти Перри лопнули штаны в прямом эфире

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Кэти Перри

ФОТО: Scanpix

У Кэти Перри сзади лопнули штаны во время прямого эфира шоу American Idol. В нем певица учувствует в качестве жюри. Видео конфуза появилось на официальном канале EntertainmentTonight в YouTube. Ролик за сутки собрал 11 тысяч лайков.

После выступления одного из участников Перри засмеялась, а потом заявила, что на ней разошлись брюки. Звезда сразу же встала и показала «аварию» остальным членам жюри и зрителям.

Кэти Перри даже пришлось успокаивать, чтобы она перестала демонстрировать обнаженную часть тела. Этим занимался второй судья American Idol Лайонел Ричи, который был смущен происходящим

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