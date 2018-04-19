Видео: у Кэти Перри лопнули штаны в прямом эфире
19 апреля 2018 г., 11:10
У Кэти Перри сзади лопнули штаны во время прямого эфира шоу American Idol. В нем певица учувствует в качестве жюри. Видео конфуза появилось на официальном канале EntertainmentTonight в YouTube. Ролик за сутки собрал 11 тысяч лайков.
После выступления одного из участников Перри засмеялась, а потом заявила, что на ней разошлись брюки. Звезда сразу же встала и показала «аварию» остальным членам жюри и зрителям.
Кэти Перри даже пришлось успокаивать, чтобы она перестала демонстрировать обнаженную часть тела. Этим занимался второй судья American Idol Лайонел Ричи, который был смущен происходящим