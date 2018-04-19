Суд заставил Дэвида Копперфильда раскрыть секрет одного из трюков

К такому выводу пришел суд американского штата Невада, который рассматривает иск мужчины, пожаловавшегося на получение травмы во время участия в этом фокусе. Об этом сообщает интернет-издание Newsru.

Иск Гэвина Кокса, который травмировался в 2013 году во время исполнения трюка Копперфильда в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе, был подан в 2014 году. В ходе номера Кокс вместе с группой людей должен был выйти по темному коридору на кухню отеля, а затем незаметно вернуться на сцену.

Секрет исполнения этого номера в ходе слушаний в суде раскрыл исполнительный продюсер иллюзиониста. Как стало известно суду, Кокс упал во время того, как по замыслу Копперфильда он должен был незаметно удалиться со сцены.