Названа самая красивая женщина мира. И это неожиданно!

Вместе со своими детьми – шестилетней дочерью Уиллоу Сейдж и годовалым сыном Джеймсоном Муном – Пинк украсила обложку издания и дала небольшое интервью.

Одним из своих лучших качеств Пинк считает отличное чувство юмора. Также певица отмечает, что то, что люди стали оценивать других людей за то, кем они есть, а не как они выглядят внешне – это здорово.

«Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову, – говорит Пинк, – Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя».