Названа самая красивая женщина мира. И это неожиданно!

Ежегодно популярный американский журнал People выпускает спецномер «Самые красивые». В 2018 году самой красивой женщиной в мире стала 38-летняя певица Пинк.
Вместе со своими детьми – шестилетней дочерью Уиллоу Сейдж и годовалым сыном Джеймсоном Муном – Пинк украсила обложку издания и дала небольшое интервью.
Одним из своих лучших качеств Пинк считает отличное чувство юмора. Также певица отмечает, что то, что люди стали оценивать других людей за то, кем они есть, а не как они выглядят внешне – это здорово.
«Мне нравится, что наше восприятие красоты перевернулось с ног на голову, – говорит Пинк, – Красивым можно быть и внешне, и внутренне, с разными оттенками и размерами. Красота – она в том, какой вы ее видите для себя».
Напомним, в прошлые годы обладательницами звания самой красивой женщины по версии People становились Джулия Робертс, Дженнифер Энистон, Сандра Буллок, Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Лопез и другие знаменитости.