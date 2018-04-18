Упс! Четвероногая модель оконфузилась на показе эстонского модельера
18 апреля 2018 г., 16:25
Вчера в Таллинне, 17 апреля, прошло удивительно красивое шоу! Местный модельер Перит Мууга на показе своей новой коллекции «Призыв весны» выпустила на подиум настоящих лошадей.
Вот только одна из четвероногих моделей так разнервничалась, что выложила навозную кучу прямо на подиуме, щедро усыпанном лепестками роз. Зрители слегка растерялись и не знали, как реагировать на такой инцидент. К счастью, очень скоро подоспел мужчина с совком и быстро устранил следы модного конфуза.