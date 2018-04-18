Упс! Четвероногая модель оконфузилась на показе эстонского модельера

Вот только одна из четвероногих моделей так разнервничалась, что выложила навозную кучу прямо на подиуме, щедро усыпанном лепестками роз. Зрители слегка растерялись и не знали, как реагировать на такой инцидент. К счастью, очень скоро подоспел мужчина с совком и быстро устранил следы модного конфуза.