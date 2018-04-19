Вылитый отец! Егор Кончаловский показал повзрослевшего сына
19 апреля 2018 г., 10:17
Известный режиссер отметил день рождения маленького Тимура в компании самых близких людей. Родственники засыпали мальчика поздравлениями.
По мнению поклонников Егора Кончаловского, ребенок очень похож на знаменитого отца.
В начале апреля сын 52-летнего Егора Кончаловского отметил день рождения. Тимуру исполнился один год. Семья режиссера решила перенести празднование на 15 число, чтобы собрать всех близких, в том числе крестных родителей малыша – предпринимателя, друга Кончаловского, и старшую наследницу деятеля искусства Машу.