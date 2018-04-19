Вылитый отец! Егор Кончаловский показал повзрослевшего сына

В начале апреля сын 52-летнего Егора Кончаловского отметил день рождения. Тимуру исполнился один год. Семья режиссера решила перенести празднование на 15 число, чтобы собрать всех близких, в том числе крестных родителей малыша – предпринимателя, друга Кончаловского, и старшую наследницу деятеля искусства Машу.