Филипп Киркоров пришел в православный монастырь с запрещенной символикой (ФОТО)

Тихвин..... Это было незабываемо... Чудотворная Икона Божьей Матери наполнила меня любовью и силой любви, зарядила мои «подсевшие предохранители»..... И ещё раз спасибо зрителям Тихвина, которые Подарили мне столько позитива в мой первый визит , надеюсь не последний....

