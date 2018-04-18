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  • Филипп Киркоров пришел в православный монастырь с запрещенной символикой (ФОТО)

Филипп Киркоров пришел в православный монастырь с запрещенной символикой (ФОТО)

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ФОТО: Konstantin Sednev

Филипп Киркоров попал под шквал критики. 

Артист поделился компрометирующим снимков в своем блоге.

Киркоров решил рассказать фанатам о своем визите в монастырь в Тихвине. Артист опубликовал фото, сделанное рядом с иконой. Фанаты тут же обратили внимание на одну странность: на куртке Киркорова они разглядели масонский знак. По их мнению, он совершенно недопустим в православном храме.

Ряд подписчиков пожелали поп-королю в будущем внимательнее относиться к выбору одежды, пишет 7d.org.

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