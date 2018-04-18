Филипп Киркоров пришел в православный монастырь с запрещенной символикой (ФОТО)

Киркоров решил рассказать фанатам о своем визите в монастырь в Тихвине. Артист опубликовал фото, сделанное рядом с иконой. Фанаты тут же обратили внимание на одну странность: на куртке Киркорова они разглядели масонский знак. По их мнению, он совершенно недопустим в православном храме.