среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Девушка потратила 40 тысяч евро, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит. Но не вышло...

Девушка потратила 40 тысяч евро, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит. Но не вышло...

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ФОТО: Instagram

26-летняя американка не собирается останавливаться на достигнутом и хочет сделать грудь еще больше.

Жительница Калифорнии, США, потратила 50 тысяч долларов (около 41 тысячи евро), чтобы выглядеть как ее любимый мультипликационный персонаж — Джессика Рэббит. Ради этого 26-летняя девушка неоднократно вкалывала себе ботокс, увеличила грудь и губы, а также вставила имплантат в подбородок, сообщает Daily Star.

 
 

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Свою трансформацию Карли Мерсола начала в декабре 2017 года. Но, несмотря на заметные изменения, останавливаться она не собирается. В планах у девушки увеличение ягодиц, а также ещe одна операция по увеличению груди. 

За изменениями Карли, а также за еe откровенными фотографиями следят более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Однако большинство из них считает, что девушка лишь изуродовала свою внешность.

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