Девушка потратила 40 тысяч евро, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит. Но не вышло...

Жительница Калифорнии, США, потратила 50 тысяч долларов (около 41 тысячи евро), чтобы выглядеть как ее любимый мультипликационный персонаж — Джессика Рэббит. Ради этого 26-летняя девушка неоднократно вкалывала себе ботокс, увеличила грудь и губы, а также вставила имплантат в подбородок, сообщает Daily Star.

A post shared by Carly Doll 👸🏼 (@carlymersola) on Apr 13, 2018 at 11:40pm PDT

Свою трансформацию Карли Мерсола начала в декабре 2017 года. Но, несмотря на заметные изменения, останавливаться она не собирается. В планах у девушки увеличение ягодиц, а также ещe одна операция по увеличению груди.

A post shared by Carly Doll 👸🏼 (@carlymersola) on Mar 12, 2018 at 6:33pm PDT

За изменениями Карли, а также за еe откровенными фотографиями следят более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Однако большинство из них считает, что девушка лишь изуродовала свою внешность.