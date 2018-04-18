среда, 18 апреля 2018 г.
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  • Фото: Дима Билан скрывает от поклонников невесту

Фото: Дима Билан скрывает от поклонников невесту

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Дима Билан

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik/Scanpix

СМИ нашли фотографию, на которой популярный исполнитель Дима Билан запечатлен с привлекательной брюнеткой. Близкие артиста пояснили, почему он предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Недавно Дима Билан на своей официальной страничке в социальной сети Instagram опубликовал изображение, на котором запечатлен вместе с привлекательной брюнеткой. Парочка сидела за столом и счастливо улыбалась. Поклонники озадачились, кто же эта очаровательная девушка.

Журналисты KP навели справки. Оказалось, спутницей Димы Билана была тренер по йоге Инна Андреева. Как оказалось, певец давно знаком с ней.

«Эта девушка уже давно рядом с Димой. Наверное, уже более десяти лет. Она все эти годы была в его ближайшем кругу, хотя далека от шоу-бизнеса. Инна родом из Краснодарского края, но давно живет в Москве», – рассказала любопытным журналистам сестра Димы Билана Елена Белан-Зимина.

По словам родственницы, певец познакомился с Инной, когда сотрудничал с продюсером Юрием Айзеншписом. Будучи на гастролях в Анапе, Билан встретил Андрееву, после чего пригласил ее в гости. Вскоре она приехала к нему в Москву и осталась жить в столице.

«Она работала в сфере лечебной гимнастики. Если нужно, подсказывает нам какие-то упражнения. Мы с ней давно дружим. Я часто ее фотографии выкладываю в Instagram. Я по профессии дизайнер, Инна даже как-то участвовала в фотосессии моей коллекции одежды», – похвасталась сестра артиста.

Елена объяснила причину, по которой Дима предпочитал не афишировать отношения с Инной. По ее словам, артист не любит распространяться о личной жизни. Однако о свадьбе певца говорить рано.

«Ой, мы уже устали уговаривать Диму жениться! Говорит, что его пока и так все устраивает», – махнула рукой Белан-Зимина в разговоре с репортерами сайта «Комсомольская правда».

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