Пилота EasyJet уволили с работы из-за танцующей совы

Британская авиакомпания EasyJet уволила пилота из-за видеоролика, снятого с использованием мобильного приложения в кабине во время полета.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте на борту рейса Париж-Мадрид, пишет TopNews. Таблоид опубликовал видеоролик, на котором второй пилот самолета заполняет документы и, сидя, пританцовывает. На кадрах также присутствуют персонажи из популярного мобильного приложения.
Пилот и его помощник устроили съемки, когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около девяти километров). Компания инициировала расследование инцидента, на время которого оба пилота были отстранены от полетов.
"У нас есть четкая политика по поводу использования социальных сетей, и этот случай под нее не подпадает. Это вызывает разочарование, — заявил глава компании Йохан Лундгрен. — "EasyJet не может позволить, чтобы пассажиры думали, что в кабине пилота играют в игры и веселятся".