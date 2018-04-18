Пилота EasyJet уволили с работы из-за танцующей совы

Инцидент, о котором идет речь, произошел в марте на борту рейса Париж-Мадрид, пишет TopNews. Таблоид опубликовал видеоролик, на котором второй пилот самолета заполняет документы и, сидя, пританцовывает. На кадрах также присутствуют персонажи из популярного мобильного приложения.

Пилот и его помощник устроили съемки, когда самолет находился на высоте 30 тысяч футов (около девяти километров). Компания инициировала расследование инцидента, на время которого оба пилота были отстранены от полетов.