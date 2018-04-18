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«Мне теперь снова 22!» Французу пересадили третье лицо Фото и видео

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ФОТО: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Француз Жером Амон стал первым в мире человеком, которому дважды сделали трансплантацию нового лица.

Житель Франции Джером Амон страдал от нейрофиброматоза первого типа — генетического заболевания, которое привело к развитию опухолей на лице. В 2010 году ему пересадили лицо донора, в том числе веки и слезные канальцы. По утверждению хирурга Лорена Лантьери , делавшего операцию, столько частей лица подверглись трансплантации впервые, пишет Lenta.

Jérôme Hamonile tehti kaks näosiirdamist

ФОТО: /AP

В 2015 году Амон простудился и принял антибиотик, который оказался несовместим с иммунодепрессантами, предотвращавшими отторжение трансплантата. Начался некроз пересаженных тканей, и в ноябре 2017 года лицо пришлось удалить.

Поиски нового донора затянулись на два месяца. Все это время Амон был лишен зрения, слуха и речи. Ему трансплантировали новое лицо в январе 2018 года. Операцию снова делал Лорен Лантьери.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ/AFP

Хотя прошло уже три месяца, Амон по-прежнему не может шевелить губами, а кожа и черты пересаженного лица не полностью совпадают с его черепом. Несмотря на это, он не сомневается в своем выздоровлении.

«Сегодня я чувствую себя очень хорошо, — говорит Амон. — Бывают моменты, когда не остается сил, но в целом самочувствие хорошее. Труднее всего из-за продолжительности госпитализации, всех этих ритуалов принятия лекарств, вмешательств в течение дня. Это утомительно, и мне не терпится оставить их позади».

Амон смирился с изменением внешности. «Было бы ужасно, если бы я не признал новое лицо. Это вопрос идентичности», — объясняет мужчина. Как и в первый раз, он сразу же принял перемены. «Мне 43 года, а донору было 22. Так что мне теперь снова 22», — шутит он.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ/AFP

В 2016 году сообщалось о самой успешной трансплантации лица человеку с обширными повреждениями кожи. Ее годом ранее провели специалисты из медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете. Через несколько месяцев после операции пациент снова смог говорить, жевать, глотать и моргать.

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