Ученые столкнулись с загадкой светловолосых людей

Исследователи выяснили, что женщин блондинок гораздо больше по численности, чем блондинов мужчин, но почему существует такая закономерность, понять пока не смогли.
Авторы новой работы, ученые Лондонского Королевского колледжа, изучил данные более 300 тысяч европейцев, полученные от крупнейшего банка биоматериалов UK Biobank. К этому исследованию привлекли также генетиков. В итоге получился уникальный научный проект, в ходе которого было сделано не одно громкое открытие, пишет Medikforum.
В частности, ученые обнаружили 124 новых гена, отвечающих за пигментацию и изменение цвета волос у европейцев. Опыты на мышах показали, что на изменения в генах, ответственных за цвет волос, влияют стресс, химикаты, гормоны. Обнаруженные новые гены также выявили связь с заболеваниями рака кожи, яичек, простаты.
Специалисты установили, что мужчин и женщин со светлыми волосами рождается неодинаковое количество – мужчин намного меньше. Шанс родиться натуральной блондинкой у девушек вдвое выше, чем блондином у мужчин, заявили исследователи.
Ученые говорят, что сокращение числа светловолосых мужичин представляет собой пока что для науки сложную генетическую загадку.
«По необъяснимым для нас причинам, гены светлых волос, имеющиеся у обоих полов при рождении, сохраняются при взрослении у женщин и исчезают у мужчин. Но скоро мы сможем понять, почему у женщин и мужчин гены пигментации проявляют себя по-разному», - сделали признание авторы проекта.