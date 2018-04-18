Ученые столкнулись с загадкой светловолосых людей

Авторы новой работы, ученые Лондонского Королевского колледжа, изучил данные более 300 тысяч европейцев, полученные от крупнейшего банка биоматериалов UK Biobank. К этому исследованию привлекли также генетиков. В итоге получился уникальный научный проект, в ходе которого было сделано не одно громкое открытие, пишет Medikforum.

В частности, ученые обнаружили 124 новых гена, отвечающих за пигментацию и изменение цвета волос у европейцев. Опыты на мышах показали, что на изменения в генах, ответственных за цвет волос, влияют стресс, химикаты, гормоны. Обнаруженные новые гены также выявили связь с заболеваниями рака кожи, яичек, простаты.

Специалисты установили, что мужчин и женщин со светлыми волосами рождается неодинаковое количество – мужчин намного меньше. Шанс родиться натуральной блондинкой у девушек вдвое выше, чем блондином у мужчин, заявили исследователи.

Ученые говорят, что сокращение числа светловолосых мужичин представляет собой пока что для науки сложную генетическую загадку.