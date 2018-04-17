вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Поклонники боятся за здоровье сильно располневшей Татьяны Догилевой (ФОТО)

Поклонники боятся за здоровье сильно располневшей Татьяны Догилевой (ФОТО)

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Татьяна Догилева

ФОТО: Vladimir Fedorenko/RIA Novosti/Scanpix

Актриса провела мастер-класс начинающим актерам, на котором ее было не узнать.

Звезда фильма «Забытая мелодия для флейты» в киностудии Amedia провела мастер-класс для ребят, которые хотят связать свою жизнь с актерской профессией. Догилева делилась секретами работы в кадре, а также отвечала на каверзные вопросы студентов. А после окончания сфотографировалась с некоторые участниками курса. Эти фото попали в Сеть и вызвали буря обсуждений среди поклонников звезды. Последние очень переживают, что у актрисы фильма «Блондинка за углом» начались проблемы со здоровьем, поскольку выглядит она не как «та самая Догилева». По их мнению, Догилева сильно набрала в весе, пишет «Комсомольская правда».

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