Поклонники боятся за здоровье сильно располневшей Татьяны Догилевой (ФОТО)

С Народной Артисткой России Татьяной Догилевой после потрясающего спектакля «Любовь и голуби» в Ижевске. @borisbilet . #Догилева #ТатьянаДогилева #Ижевск #борисбилет #borisbilet #овация #спектакль #любимаяработа #гастроли

A post shared by Boris Rubinovskiy (@borisizh) on Apr 12, 2018 at 1:35am PDT