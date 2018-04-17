Юлия Снигирь бросила многодетного Евгения Цыганова

Актер бросил семью ради актрисы Юлии Снигирь, которая к тому времени также была беременна от него и вскоре подарила Евгению сына Федора.

Цыганов и Снигирь не афишировали свои отношения, но мало кто ожидал, что они и вовсе разорвут их. На днях актеры пришли на церемонию вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка» в Москве.