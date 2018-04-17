Юлия Снигирь бросила многодетного Евгения Цыганова Вот это поворот!
17 апреля 2018 г., 16:32
Около трех лет назад околокиношную тусовку взорвала новость об уходе Евгения Цыганова от гражданской жены, беременной от него седьмым ребенком.
Актер бросил семью ради актрисы Юлии Снигирь, которая к тому времени также была беременна от него и вскоре подарила Евгению сына Федора.
Цыганов и Снигирь не афишировали свои отношения, но мало кто ожидал, что они и вовсе разорвут их. На днях актеры пришли на церемонию вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка» в Москве.
Примечательно, что они появились отдельно от друга и даже не фотографировались вместе. Это поведение Цыганова и Снигирь стало причиной слухов об их расставании. Сами актеры ситуацию не комментируют, пишет 7d.org.