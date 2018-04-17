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  • Юлия Снигирь бросила многодетного Евгения Цыганова

Юлия Снигирь бросила многодетного Евгения Цыганова Вот это поворот!

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ФОТО: MAVRIXONLINE.COM/MAVRIXONLINE.COM

Около трех лет назад околокиношную тусовку взорвала новость об уходе Евгения Цыганова от гражданской жены, беременной от него седьмым ребенком. 

Актер бросил семью ради актрисы Юлии Снигирь, которая к тому времени также была беременна от него и вскоре подарила Евгению сына Федора.

Цыганов и Снигирь не афишировали свои отношения, но мало кто ожидал, что они и вовсе разорвут их. На днях актеры пришли на церемонию вручения премии «Восток-Запад. Золотая арка» в Москве.

Примечательно, что они появились отдельно от друга и даже не фотографировались вместе. Это поведение Цыганова и Снигирь стало причиной слухов об их расставании. Сами актеры ситуацию не комментируют, пишет 7d.org.

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