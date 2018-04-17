вторник, 17 апреля 2018 г.
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Назван самый симметричный член королевской семьи

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Принц Гарри и Меган Маркл

ФОТО: Niall Carson/PA Wire/PA Images

Принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица, пишет Daily Mail.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица всех молодых людей из семьи c правилом Золотого сечения.

ФОТО: Scanpix

Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента. Герцог Кембриджский Уильям отстал от брата на 0,5 процента. Его подвело чересчур продолговатое лицо.

Сын принцессы Анны 40-летний Питер Филлипс получил 80,4 процента, а муж Зары Филлипс и звезда регби Марк Тиндалл — 76,7 процента.

ФОТО: MEGA/MEGA

В марте хирург Де Сильва проводиланалогичное исследование среди женской половины семьи. Пропорции невесты принца Гарри Меган Маркл получили 87,4 процента, Кейт Миддлтон — 86,8 процента, Зары Филлипс — 81,6 процента.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо да Винчи использовал это соотношение для создания рисунка идеального мужского тела в Витрувианском человеке.

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