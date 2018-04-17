вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Экс-солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

Экс-солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

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Алиса Вокс

ФОТО: Pressifoto

Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс, которая теперь занимается сольной карьерой, объявила о сборе средств на создание нового альбома «ПОП». Об этом певица сообщила в Instagram в понедельник, 16 апреля.

Исполнительница подчеркнула, что готова провести время с меценатами.

«Поощрение за пожертвование в копилку альбома — выбирайте сами: от различных изданий диска «ПОП» и посещения нашей репетиции, до прохода за кулисы. Можно даже пообедать со мной!» — написала Вокс (орфография и пунктуация автора сохранены).

Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой облизывает палец, глядя на мороженое.

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