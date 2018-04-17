Экс-солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

«Поощрение за пожертвование в копилку альбома — выбирайте сами: от различных изданий диска «ПОП» и посещения нашей репетиции, до прохода за кулисы. Можно даже пообедать со мной!» — написала Вокс (орфография и пунктуация автора сохранены).