Экс-солистка «Ленинграда» предложила провести с ней время за деньги

Бывшая участница группы «Ленинград» Алиса Вокс, которая теперь занимается сольной карьерой, объявила о сборе средств на создание нового альбома «ПОП». Об этом певица сообщила в Instagram в понедельник, 16 апреля.
Исполнительница подчеркнула, что готова провести время с меценатами.
«Поощрение за пожертвование в копилку альбома — выбирайте сами: от различных изданий диска «ПОП» и посещения нашей репетиции, до прохода за кулисы. Можно даже пообедать со мной!» — написала Вокс (орфография и пунктуация автора сохранены).
Артистка опубликовала в соцсетях фотографию, на которой облизывает палец, глядя на мороженое.
Работа над новым альбом «ПОП» идёт полным ходом, но чтобы услышать его уже этим летом нам необходимо завершить сбор средств на сайте planeta.ru (активная ссылка в описании профиля). Поощрение за пожертвование в копилку альбома - выбирайте сами: от различных изданий диска "ПОП" и посещения нашей репетиции, до прохода за кулисы. Можно даже пообедать со мной! 💋 #alisavox #алисавокс