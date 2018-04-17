вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Жуткий получеловек-полупес, который задрал и съел двух собак, попал на камеру

Жуткий получеловек-полупес, который задрал и съел двух собак, попал на камеру Кадры с камер наблюдения!

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ФОТО: Кадр из видео

Один из пользователей Сети признался, что видел это существо и раньше, — оно прыгало, как кенгуру, и с легкостью преодолело стену.

Это гигантское животное уже разделалось с двумя местными собаками — питбулем и немецкой овчаркой, и теперь жители Санта-Фе, Аргентина, боятся выходить из дома, как только на город опускаются сумерки. Одному из них удалось сфотографировать существо с длинными ногами и пугающей худобой, сообщает Mirror.

Огромное животное ходит на четырeх лапах, а его рост составляет более двух метров. Снимок был опубликован на YouTube-канале UFOmania и набрал более 40 тысяч просмотров. Один из пользователей Сети признался, что видел это существо и раньше — в 2005 году.

«Я видел похожую тварь в 2005 году. Она пересекала мост, когда мы на нее наткнулись. У меня взорвался мозг, когда она посмотрела на нас и начала двигаться, как кенгуру, легко преодолев бетонную стену», - рассказал очевидец.

Другой пользователь рассказал, что на Филиппинах это существо называют асвангом. Они способны превращаться в различных животных — кошку, летучую мышь, птицу, свинью или, что чаще всего, в огромную черную собаку. Главный источник питания для асвангов — младенцы в утробе матери. Поглощая их, они продлевают свою собственную жизнь, пишет Life.

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