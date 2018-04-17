Жуткий получеловек-полупес, который задрал и съел двух собак, попал на камеру

Это гигантское животное уже разделалось с двумя местными собаками — питбулем и немецкой овчаркой, и теперь жители Санта-Фе, Аргентина, боятся выходить из дома, как только на город опускаются сумерки. Одному из них удалось сфотографировать существо с длинными ногами и пугающей худобой, сообщает Mirror.

Огромное животное ходит на четырeх лапах, а его рост составляет более двух метров. Снимок был опубликован на YouTube-канале UFOmania и набрал более 40 тысяч просмотров. Один из пользователей Сети признался, что видел это существо и раньше — в 2005 году.

«Я видел похожую тварь в 2005 году. Она пересекала мост, когда мы на нее наткнулись. У меня взорвался мозг, когда она посмотрела на нас и начала двигаться, как кенгуру, легко преодолев бетонную стену», - рассказал очевидец.