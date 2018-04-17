В Амстердаме поставили будку самоубийств

Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии, передает Lenta.

Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.

Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.