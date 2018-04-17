вторник, 17 апреля 2018 г.
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В Амстердаме поставили будку самоубийств

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ФОТО: Exit International

В Амстердаме на выставке похоронной индустрии представили первую «капсулу для самоубийств».

Приспособление сконструировали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, который много лет боролся за легализацию эвтаназии, передает Lenta.

Машина состоит из основания, скрывающего резервуар с азотом, и съемной капсулы, куда ложится самоубийца. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.

Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года. На выставке представлен только макет и виртуальный тур, который помогает представить себя на месте человека, который забрался в капсулу.

Ничке и Баннинк планируют выложить в интернет все чертежи и другую информацию, необходимую для самостоятельного изготовления будки.

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