22-летняя девственница ради кругосветки решила стать самой дорогой проституткой

Португальская модель собирается продать свою девственность по самой высокой цене, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. 22-летняя Пенелопа надеется получить миллион фунтов от богатого покупателя, но пока самое щедрое предложение — 220 тысяч фунтов. Впрочем, девушка не отчаивается и верит, что получит заявленную сумму, пишет Daily Mail.

Студентка, которая в настоящее время учится в университете в Париже, согласилась предоставить фотографии только на условиях анонимности, опасаясь реакции своей семьи.

«Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной всe время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо», - рассказала девушка.

Что касается безопасности, то Пенелопа даже не думает о ней, поскольку аукционом занимается специализированное агентство Puremodelsclub. Покупатель должен будет представить удостоверение личности и депозит до обеспечения продажи. Встреча состоится в Германии, Швейцарии или Нидерландах: по причинам юридического характера. Puremodelsclub получит 20% от сделки.