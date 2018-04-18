среда, 18 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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22-летняя девственница ради кругосветки решила стать самой дорогой проституткой

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ФОТО: Caters News

Поскольку девушка боится, что ее семья узнает об аукционе, она отказалась показывать лицо.

Португальская модель собирается продать свою девственность по самой высокой цене, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. 22-летняя Пенелопа надеется получить миллион фунтов от богатого покупателя, но пока самое щедрое предложение — 220 тысяч фунтов. Впрочем, девушка не отчаивается и верит, что получит заявленную сумму, пишет Daily Mail.

Студентка, которая в настоящее время учится в университете в Париже, согласилась предоставить фотографии только на условиях анонимности, опасаясь реакции своей семьи.

«Я из очень консервативной семьи, мне никогда не разрешали встречаться с мальчиками, и я росла, чувствуя себя подавленной. За мной всe время присматривал старший брат, который всегда делал то, что хотел. Это несправедливо», - рассказала девушка.

Что касается безопасности, то Пенелопа даже не думает о ней, поскольку аукционом занимается специализированное агентство Puremodelsclub. Покупатель должен будет представить удостоверение личности и депозит до обеспечения продажи. Встреча состоится в Германии, Швейцарии или Нидерландах: по причинам юридического характера. Puremodelsclub получит 20% от сделки.

«Это, безусловно, будет удивительная ночь, я люблю заботиться о себе и занимаюсь танцами, поэтому знаю, как должно двигаться тело. Мужчины хотят девственниц, потому что они чистые и нетронутые. Это то, о чем нужно помнить всегда, - говорит Пенелопа. - Я держу свой план в секрете ото всех и должна быть уверена, что никто об этом не узнает. Когда я получу деньги, отправлюсь путешествовать по миру».

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