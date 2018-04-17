вторник, 17 апреля 2018 г.
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  • Закройте детям глаза! Пара занялась сексом в рыболовных сетях под одобрительные крики зевак

Закройте детям глаза! Пара занялась сексом в рыболовных сетях под одобрительные крики зевак Видео 18+!

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ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

При этом местные жители не стали вызывать полицию, а просто наблюдали за происходящим.

На Ибице влюбленная пара не смогла сдержать своих чувств и занялась сексом прямо на рыбных сетях на оптовом рынке. Любовников нисколько не смущали местные жители, которые подбадривали их криками и снимали происходящее на камеру, сообщает The Sun.

На кадрах видно, как девушка сидит на своем избраннике, задрав юбку, и двигается в такт с ним. При этом зеваки не стали вызвать полицию, а наслаждались каждой минутой происходящего. Одни из мужчин закричал на испанском языке «Давай-давай!» По предварительной версии, герои видео не дошли из клуба до своей гостиницы и решили не терять времени даром.

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