Закройте детям глаза! Пара занялась сексом в рыболовных сетях под одобрительные крики зевак

На Ибице влюбленная пара не смогла сдержать своих чувств и занялась сексом прямо на рыбных сетях на оптовом рынке. Любовников нисколько не смущали местные жители, которые подбадривали их криками и снимали происходящее на камеру, сообщает The Sun .

На кадрах видно, как девушка сидит на своем избраннике, задрав юбку, и двигается в такт с ним. При этом зеваки не стали вызвать полицию, а наслаждались каждой минутой происходящего. Одни из мужчин закричал на испанском языке «Давай-давай!» По предварительной версии, герои видео не дошли из клуба до своей гостиницы и решили не терять времени даром.