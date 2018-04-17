Затыкайте уши! Диана Шурыгина записала свою первую песню

Диана Шурыгина, которая стала известна после того, как рассказала о своем изнасиловании во время вечеринки на даче, теперь запела. Она записала композицию, где выступила дуэтом с исполнителем Сашей Актом. По звучанию трек получился на стыке «Фактора 2» и «Многоточия», пишет Life со ссылкой на телеграм-канал Super. Рифма, впрочем, не слишком сложная.

«Ты снова смотришь на небо, гадая — быль или небыль. И вспоминая так жадно о том, где был с ней, где не был. Ты снова хочешь вернуться к той самой милой и нежной, и чтобы стало как раньше, и чтобы стало как прежде. Но только все безвозвратно куда-то сразу исчезло. Ты снова смотришь на небо, гадая — быль или небыль», — поется в композиции.