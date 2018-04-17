Седокова пришла на премию в трусах и занавеске

В Сети уже прокомментировали неоднозначный наряд Анны Седоковой. Если одни похвалили артистку за смелость, другие раскритиковали ее в пух и прах. "Зачем так оголяться, ну не пришла еще в форму после рождения сына. Стоит голая она, а стыдно мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Седакова полновата для такой юбки", "Седакова прям фу, не к месту и уже не к телу", "Самая стильная МАМА пришла в трусах и занавеске", "Анна конечно красотка, но наряд переборчик", – высказали свое мнение пользователи Сети.