вторник, 17 апреля 2018 г.
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Седокова пришла на премию в трусах и занавеске

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Анна Седокова.

ФОТО: Instagram

Анна Седокова появилась на престижном мероприятии в весьма провокационном наряде. Однако многим поклонникам платье показалось излишне откровенным.

Накануне, 16 апреля, в столичном концертном зале "Известия Hall" состоялось награждение премии "Самые стильные в России", учрежденное журналом Светланы Бондарчук HELLO! На мероприятии отметилось множество отечественных знаменитостей: продюсер Яна Рудковская, светская дама надежда Оболенцева, телеведущая Юлия Барановская, актриса Ирина Безрукова, режиссер Рези Гигинеишвили, певица Зара, журналистка и блогер Божена Рынска и многие другие, пишет Дни.ру.

Отметим, что самой стильной была признана телеведущая, общественный деятель, кандидат в президенты Ксения Собчак. Для выхода в свет гламурная блондинка выбрала синее платье в пол по фигуре. Завершали образ уложенные волнами волосы и красная помада.

Однако самым ярким нарядом отметилась певица Анна Седокова. Бывшая участница золотого состава группы "ВИА Гра" появилась на красной дорожке в платье красно-коричнево-бордового оттенка, причем ткань оказалась абсолютно прозрачной, демонстрирующей аппетитные изгибы фигуры популярной исполнительницы. Впрочем, все интимные места прикрывал плотный купальник.

В Сети уже прокомментировали неоднозначный наряд Анны Седоковой. Если одни похвалили артистку за смелость, другие раскритиковали ее в пух и прах. "Зачем так оголяться, ну не пришла еще в форму после рождения сына. Стоит голая она, а стыдно мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Седакова полновата для такой юбки", "Седакова прям фу, не к месту и уже не к телу", "Самая стильная МАМА пришла в трусах и занавеске", "Анна конечно красотка, но наряд переборчик", – высказали свое мнение пользователи Сети.

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