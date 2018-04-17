Даже мы выпали в осадок… Сын легендарного баскетболиста вышел в свет вот в этом
17 апреля 2018 г., 13:40
Сын легендарного американского баскетболиста Мэждика Джонсона (56) Эй Джей Джонсон известен своей любовью к эпатажу. Но после радикального похудения он стал еще чаще с гордостью демонстровать себя в откровенных нарядах.
На фестивале Coachella, который прошел в Калифорнии на прошлой неделе, Эй Джей решил себе не изменять и пришел в прозрачной водолазке.
Более того, мужчина надел короткие, больше похожие на женские, шорты и сапоги на каблуках.