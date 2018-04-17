вторник, 17 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
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  • Даже мы выпали в осадок… Сын легендарного баскетболиста вышел в свет вот в этом

Даже мы выпали в осадок… Сын легендарного баскетболиста вышел в свет вот в этом

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ФОТО: MEGA/MEGA

Сын легендарного американского баскетболиста Мэждика Джонсона (56) Эй Джей Джонсон известен своей любовью к эпатажу. Но после радикального похудения он стал еще чаще с гордостью демонстровать себя в откровенных нарядах.

На фестивале Coachella, который прошел в Калифорнии на прошлой неделе, Эй Джей решил себе не изменять и пришел в прозрачной водолазке.

Более того, мужчина надел короткие, больше похожие на женские, шорты и сапоги на каблуках.

ФОТО: MEGA/MEGA

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